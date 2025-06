L’Antica Osteria del Fico ospita Fernando Cirillo che presenta il suo nuovo romanzo “L’isola” (Antipodes, 2025) completando il gruppo di racconti iniziato con “Dog, una storia di ordinaria normalità” (Antipodes, 2021), “Il sentiero per il lago alto” (Albatros, 2021) e “Il buio” (Antipodes, 2023).

Il racconto ruota attorno a una lettera spedita dopo trent’anni a un amico della villeggiatura con la speranza che arrivi a destinazione e che l’indirizzo non sia cambiato. La lettera arriva al mittente, e chi la riceve prova piacere a leggerla e a rispondere.

Da lì inizia un breve rapporto epistolare che sfocerà in un incontro ricco di promesse e di ricordi che il tempo ha trasformato in qualcosa di malato creando l’inganno che tre decenni non abbiano cambiato nulla.

Fernando Cirillo ha lavorato nella sanità pubblica come dirigente per oltre quarant’anni. Raggiunta la pensione, ha ripreso le vecchie abitudini: la buona musica, la lettura e la scrittura, cose che in realtà non aveva mai abbandonato ma messo da parte in attesa di tempi migliori.

I suoi romanzi nascono dalla osservazione di ciò che lo circonda – l’amicizia e l’indifferenza, il ricordo e la solitudine, il trascorrere del tempo – e che vive con forte empatia.

L’evento si terrà martedì 10 giugno alle ore 21. Modera l’incontro Vittoriano Zanolli.

