Finale in grande stile in piazza del Comune dell’edizione 2025 del progetto Giocare gli Sport per Apprendere. L’iniziativa ha coinvolto 34 classi delle scuole primarie cittadine e bambine e bambini del terzo anno delle scuole d’infanzia comunali. Complessivamente sono 1.018 i giovanissimi che, con lezioni settimanali, hanno potuto sperimentare 12 attività sportive con tecnici formati di altrettante associazioni sportive cittadine realizzate da novembre 2024 sino a maggio 2025. Il progetto, attivo da diversi anni, nato dalla collaborazione tra Panathlon Club Cremona, Coni Cremona e Comune di Cremona e completamente finanziato dal Comune, ha come obbiettivo quello di sviluppare le competenze motorie delle alunne e degli alunni, nonché a far scoprire loro diversi sport attraverso il gioco.

Ai tanti bambini e alle bambine presenti, accompagnati dalle loro maestre ed educatrici, è stato regalato un piccolo gadget che li accompagnerà nell’estate ormai alle porte e nelle loro attività sportive. All’assessore allo Sport Luca Zanacchi e ai coordinatori del progetto i giovanissimi partecipanti tantissimi disegni e racconti sulle attività svolte. Il progetto ripartirà con il nuovo anno scolastico con l’obbiettivo di avvicinare sempre più i bambini e le bambine delle scuole primarie d’infanzia alla pratica sportiva utilizzando un approccio pedagogico adeguato all’età e con obbiettivi condivisi con i loro insegnanti.

“Una bellissima mattinata, così come è bello, importante e necessario il progetto ‘Giocare gli Sport per Apprendere’. Trascorre del tempo con i bambini è sempre piacevole, sapere che hanno gradito le attività pensate e strutturate per loro è una grande soddisfazione per tutti coloro che si sono spesi nelle varie attività. Il mio ringraziamento va al Panathlon Club Cremona, in particolare a Giovanni Radi, instancabile ideatore del progetto, all’Ufficio Sport e al Settore Politiche Educative del Comune per il costante impegno dimostrato, nonché a tutti gli insegnanti delle scuole coinvolte per la fattiva collaborazione e e altrettanto fattiva partecipazione. A breve ci rimetteremo al lavoro per la nuova edizione così da essere pronti non appena inizierà il nuovo anno scolastico”. Questo il commento dell’assessore allo Sport Luca Zanacchi al termine della manifestazione.

