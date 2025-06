Per il Complesso Bandistico Città di Cremona, il tradizionale concerto di inizio estate, quest’anno, è un occasione davvero speciale. Correva l’anno 2010, quando un gruppo di appassionati di musica decise di colmare una lacuna nella “città della musica”.

Ovvero la mancanza di una Banda in città dagli anni cinquanta del novecento. Grazie alla volontà e determinazione di questi visionari fondatori, nel giugno del 2010, in occasione della Festa Europea della Musica, fu eseguito il primo concerto del Complesso Bandistico città di Cremona.

Per festeggiare questo importante compleanno, è stato organizzato un Concerto che si svolgerà presso la Pagoda nei giardini pubblici di Piazza Roma, sabato 7 Giugno a partire dalle ore 17. Per l’occasione saranno graditi ospiti da Brema i musicisti della Lauter Blech, che suoneranno assieme al Complesso Bandistico città di Cremona, per divertirsi e condividere la gioia e l’amicizia che la musica sa offrire.

© Riproduzione riservata