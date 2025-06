La Bce taglia i tassi di un quarto di punto

ROMA (ITALPRESS) – La Bce ha deciso di tagliare di 25 punti base i tassi d’interesse. Quelli sui depositi presso la banca centrale, sulle operazioni di rifinanziamento principali e sulle operazioni di rifinanziamento marginale saranno ridotti rispettivamente al 2, al 2,15 e al 2,4%, con effetto dall’11 giugno 2025.Il Consiglio Direttivo della Banca Centrale Europea sottolinea come l’inflazione si attesti attualmente intorno all’obiettivo del 2% a medio termine. Le revisioni al ribasso rispetto alle proiezioni di marzo riflettono principalmente le ipotesi di prezzi dell’energia inferiori e di un rafforzamento dell’euro. Gli esperti della Bce si attendono che l’inflazione al netto della componente energetica e alimentare si porti in media al 2,4% nel 2025 e all’1,9% nel 2026.Per quanto riguarda la crescita del PIL in termini reali, secondo gli esperti si collocherebbe in media allo 0,9% nel 2025 e all’1,1 nel 2026. Nonostante l’incertezza legata ai dazi, l’incremento degli investimenti pubblici in difesa e infrastrutture sosterrà sempre di più la crescita nel medio periodo.Inoltre l’aumento dei redditi reali e un mercato del lavoro robusto consentiranno alle famiglie di spendere di più.

