Raffica di furti nella notte tra mercoledì e giovedì in via Carlo Tedaldi Fores, parallela di via Cadore. I malviventi sono riusciti a introdursi nel condominio al civico 10, quindi si sono spostati al piano delle cantine, svaligiandone circa una decina.

Agendo con il favore delle tenebre, i ladri sono riusciti a forzare le serrature, portando via vino, cibo e oggettistica varia.

A rendersi conto di quanto accaduto, il giorno dopo, è stata l’addetta alle pulizie. Immediatamente sono sono state allertate le forze dell’ordine.

Laura Bosio

