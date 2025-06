Dal 9 giugno 2025, il dottor Andrea Arcari inizierà la propria attività di Medico di Famiglia convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale nel Comune di Cremona (via Oglio, 19).

A decorrere dal 9 giugno 2025, i cittadini che intendono avvalersi dell’assistenza del Dottor Andrea Arcari possono effettuare la scelta attraverso le modalità sotto riportate.

COME EFFETTUARE LA SCELTA DEL MEDICO DI FAMIGLIA

DI PERSONA AGLI SPORTELLI DI SCELTA/REVOCA

Ufficio Scelta/Revoca del medico o pediatra

Via San Sebastiano 14 – Cremona

Edificio B (entrando dalla sbarra prima palazzina a sinistra)

Orari di apertura:

Lunedì e mercoledì: dalle 8.30 alle 16.30

Martedì, giovedì e venerdì: dalle 8.30 alle 12.30

PER E-MAIL

Scrivere a assintegrativa.cremona@asst-cremona.it

Indicare i propri dati anagrafici, il codice fiscale, un recapito e-mail e un numero di telefono

Precisare nome e cognome del medico scelto in via preferenziale.

Allegare una copia del documento d’identità e della tessera sanitaria.

IN FARMACIA

Presso qualsiasi farmacia del territorio di ATS Val Padana

ONLINE

Collegandosi tramite SPID o CIE al sito di Regione Lombardia:

https://www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it/

PER INFORMAZIONI

Tel. 0372 408635 – 408636, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12.30.

e-mail: assintegrativa.cremona@asst-cremona.it

