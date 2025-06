Una serata per celebrare la scuola, chi la vive ogni giorno e chi la rende viva con idee, passione e talento. La quarta edizione della Notte dell’Aselli è stata molto più di una semplice festa di fine anno: è stata un’occasione per aprire le porte alla comunità e raccontare, attraverso mostre, giochi, performance, musica e incontri, la ricchezza di un intero anno scolastico.

Tra una partita di pallavolo e una sfida a calcetto, tra un’enigmistica in inglese e una escape room, i corridoi dell’Aselli si sono animati di voci, sorrisi e scoperte. Le aule si sono trasformate in spazi espositivi, laboratori, mini-conferenze, set cinematografici e teatri in miniatura. E poi ancora: racconti di viaggi, progetti biomedici, percorsi artistici e scientifici, riflessioni filosofiche, testimonianze, innovazione e memoria.

In Aula Magna, il cuore della serata: la premiazione delle eccellenze, i migliori studenti nei campi delle lingue, delle scienze, delle arti, intervallata da brani musicali. Una festa partecipata, autentica, per salutare un anno che ha lasciato il segno.

