L’asilo nido Piccole Tracce di Cremona nei giorni scorsi in “trasferta” a Ca’ de Alemanni, grande cascinale nel cuore della campagna cremonese. Quasi tutti i bimbi, con mamme e papà, iscritti al nido aziendale – e bilingue – dell’ospedale Maggiore di Cremona hanno deciso di partecipare all’iniziativa organizzata dalle educatrici della struttura cittadina gestita da Esperia, società da sempre impegnata nello sviluppo dei servizi rivolti alla infanzia e alla famiglia.

Una mattinata e un pezzettino anche del pomeriggio “alternativi ma educativi”, coi bimbi “immersi” nella natura e alla scoperta degli animali della fattoria, come ha tenuto a sottolineare la coordinatrice del nido Cosetta Ghizzoni: “Un momento di condivisione, per stare insieme, tra i mille impegni che tutti noi abbiamo, a conclusione del percorso didattico nel quale abbiamo potuto gustare un ricco aperitivo composto da prodotti a km zero, direttamente dal caseificio dell’azienda agricola che ci ha ospitato”.

L’obiettivo della giornata è stato quello, ha detto ancora Ghizzoni, “di regalare tempo di qualità da trascorrere insieme, intensificando così il rapporto tra educatrici e famiglie, tra genitori e bambini e tra le diverse famiglie che compongono la comunità di Piccole Tracce”. I sorrisi, le risate e gli abbracci sono stati la cornice di un sabato all’insegna della spensieratezza e della gioia di condividere momenti “che rimarranno un ricordo prezioso e indelebile di questo anno scolastico”. Emblematico di questa giornata è stato il saluto di un bambino: “Ciao maestre, grazie, alla prossima”. sb

