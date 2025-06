Comincerà da San Siro contro il Milan la Serie A 2025/2026 per la Cremonese. Un avvio difficile, su uno dei campi più insidiosi e prestigiosi dell’intero campionato. Il calendario della massima serie è stato svelato nella cornice del Teatro Regio di Parma, città che nel weekend ospita il Festival della Serie A. L’evento, molto atteso per conoscere il percorso del prossimo campionato delle 20 squadre coinvolte, è stato trasmesso in diretta da CR1.

Grigiorossi che dunque partiranno dalla Scala del Calcio, contro i rossoneri, il 24 agosto. Esordio casalingo fissato invece per domenica 31 agosto, allo Zini, contro il Sassuolo. Incroci prestigiosi anche alla 6^ e 10^ giornata, rispettivamente contro Inter e Juventus. La Cremonese chiuderà il proprio campionato tra le mura amiche, il 24 maggio, contro il Como.

Ciro Ferrara, nel corso della cerimonia, ha speso parole al miele per Giovanni Stroppa: “Sono curioso di vederlo in serie A e credo che se lo meriti, già l’anno scorso aveva portato la Cremonese vicina alla A, quest’anno c’è riuscito, sarà importante vederlo all’opera in serie A”. Per la Cremonese, presente a Parma, il Direttore Generale Paolo Armenia.

IL CALENDARIO GRIGIOROSSO

1^ giornata – 24/08/2025

Milan-Cremonese

2^ giornata – 31/08/2025

Cremonese-Sassuolo

3^ giornata – 14/09/2025

Verona-Cremonese

4^ giornata – 21/09/2025

Cremonese-Parma

5^ giornata – 28/09/2025

Como-Cremonese

6^ giornata – 5/10/2025

Inter-Cremonese

7^ giornata – 19/10/2025

Cremonese-Udinese

8^ giornata – 26/10/2025

Cremonese-Atalanta

9^ giornata – 29/10/2025

Genoa-Cremonese

10^ giornata – 2/11/2025

Cremonese-Juventus

11^ giornata – 9/11/2025

Pisa-Cremonese

12^ giornata – 23/11/2025

Cremonese-Roma

13^ giornata – 30/11/2025

Bologna-Cremonese

14^ giornata 07/12/2025

Cremonese-Lecce

15^ giornata – 14/12/2025

Torino-Cremonese

16^ giornata – 21/12/2025

Lazio-Cremonese

17^ giornata – 28/12/2025

Cremonese-Napoli

18^ giornata – 03/01/2026

Fiorentina-Cremonese

19^ giornata – 06/01/2026

Cremonese-Cagliari

20^ giornata – 11/01/2026

Juventus-Cremonese

21^ giornata – 18/01/2026

Cremonese-Verona

22^ giornata – 25/01/2026

Sassuolo-Cremonese

23^ giornata – 01/02/2026

Cremonese-Inter

24^ giornata – 08/02/2026

Atalanta-Cremonese

25^ giornata – 15/02/2026

Cremonese-Genoa

26^ giornata – 22/02/2026

Roma-Cremonese

27^ giornata – 01/03/2026

Cremonese-Milan

28^ giornata – 08/03/2026

Lecce-Cremonese

29^ giornata – 15/03/2026

Cremonese-Fiorentina

30^ giornata – 22/03/2026

Parma-Cremonese

31^ giornata – 04/04/2026

Cremonese-Bologna

32^ giornata – 12/04/2026

Cagliari-Cremonese

33^ giornata – 19/04/2026

Cremonese-Torino

34^ giornata – 26/04/2026

Napoli-Cremonese

35^ giornata – 03/05/2025

Cremonese-Lazio

36^ giornata – 10/05/2026

Cremonese-Pisa

37^ giornata – 17/05/2026

Udinese-Cremonese

38^ giornata 24/05/2026

Cremonese-Como

