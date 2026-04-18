Il Club Lions Campus Universitas Nova incontra l’Associazione “Centro Aiuto alla Vita”

A Cascina Moreni il Club Lions Campus Universitas Nova ha organizzato una serata piena di significato sociale e di solidarietà, dove l’associazione “Centro di Aiuto alla Vita” ha avuto il privilegio di raccontarsi.

Dopo i saluti istituzionali del presidente del Club Campus Universitas Nova Giuseppe Guarnieri, la presidente dell’associazione di volontariato “Centro Aiuto alla Vita” Barbara Bodini ha intrattenuto i presenti descrivendo le finalità e i principi fondamentali che sono alla base della loro opera di assistenza alle persone in difficoltà.

“La nostra associazione”, ha affermato la presidente, “nasce a Cremona nel 1982 con la missione di aiutare le donne che affrontano gravidanze difficili o problematiche, assistendo i nuovi nati, affinché abbiano i necessari ausili per affrontare le primarie necessità di vita.

Il C.A.V. riceve donazioni in denaro da privati e di vario genere come indumenti, passeggini, carrozzine; acquista anche pannolini e tutti gli alimenti necessari per lo sviluppo dei neonati sostenendo e affiancando le famiglie; collabora strettamente con le istituzioni e con le varie realtà associative operanti sul nostro territorio”.

I presenti hanno seguito con molto interesse e partecipazione quanto raccontato dalla presidente, perché parlare di difesa della vita in un contesto come quello dei Lions, così attento e partecipe alle dinamiche sociali del territorio, permette di tessere legami sempre più forti, convenendo che quando le realtà associative della città si incontrano, sono capaci di generare importanti iniziative sociali.

La serata non è stata solo un momento di condivisione, ma una preziosa occasione per far conoscere le sfide quotidiane che il C.A.V. affronta affiancando le giovani madri anche in contesti di fragilità famigliari.

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