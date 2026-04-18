Operazione anti-droga: un arresto, una denuncia e un ingente sequestro di sostanze

La Polizia di Stato di Cremona ha arrestato un cittadino italiano di 34 anni, già noto per precedenti penali specifici, con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nell’ambito della stessa attività è stato inoltre denunciato a piede libero, per il medesimo reato, un cittadino albanese di 29 anni, anch’egli con precedenti, in questo caso per reati contro il patrimonio.

L’operazione ha avuto origine da un controllo effettuato nella notte dalla Squadra Volante della Questura di Cremona. Durante l’intervento, in piazza IV Novembre, gli agenti hanno fermato il cittadino albanese, trovandolo in possesso di 85 grammi di hashish, 3 grammi di cocaina e 1300 euro in contanti, ritenuti verosimilmente provento dell’attività illecita.

I successivi approfondimenti investigativi condotti dalla Squadra Mobile di Cremona hanno permesso di individuare il presunto fornitore principale della droga, un cittadino italiano di 34 anni, rintracciato presso la propria abitazione in un comune della provincia di Cremona.

Nel corso della perquisizione domiciliare, effettuata dal personale della Squadra Mobile e delle Volanti, sono stati rinvenuti quasi 5 chilogrammi di hashish suddivisi in più dosi e confezioni, 250 grammi di marijuana contenuti in diverse buste e 212 grammi di cocaina, in parte già suddivisa in dosi pronte per la cessione e in parte ancora da confezionare. Sono stati inoltre trovati una bilancia per la pesatura delle sostanze, una macchina per il sottovuoto, materiale per il confezionamento, 1325 euro in contanti in banconote di vario taglio e un telefono cellulare, ritenuto utilizzato per l’attività di spaccio.

Nei confronti di entrambi gli indagati, considerati i numerosi precedenti penali, è stata infine adottata la misura di prevenzione personale dell’avviso orale del Questore.

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