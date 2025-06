Da lunedì 9 giugno e sino al 1° agosto prossimo, saranno eseguiti, per conto di Aem Cremona S.p.A., lavori di manutenzione straordinaria nel parcheggio di via Dante Ruffini. L’intervento riguarda la pavimentazione della corsia principale dell’area, nel tratto compreso tra l’accesso da via dell’Annona sino al civico 16.

Il cantiere si articolerà in due fasi: nella prima i lavori si svolgeranno sul fronte compreso tra il civico 8 e il civico 16 con accesso da via Annona e possibilità di parcheggio nei settori 1-2 lato ovest. Nella seconda fase sarà interessata la zona tra il civico 2 e civico 8, mentre l’accesso da via dell’Annona sarà chiuso. In questo caso potranno essere utilizzati i settori 3-4-5 del parcheggio, lato ovest, con accesso da via Mantova.

Il porticato resterà sempre praticabile per i pedoni.

