Nel giugno del 2018, attraverso il sito internet “allevamentirazze.it”, Valentina, 46 anni, si era mostrata interessata ad un annuncio sulla vendita online di una gatta persiana proveniente da un allevamento. Costo: 1.500 euro. Erano seguite mail e telefonate, fino a che Valentina aveva versato un bonifico di 200 euro di acconto. Poi i dubbi e i sospetti di essere incappata in un raggiro. Non era così. A processo, in seguito alla denuncia di Valentina, presentata il 3 agosto del 2018, è finita Maria, 59 anni, titolare dell’allevamento, accusata di truffa. Reato dal quale oggi è stata assolta “perchè il fatto non sussiste”.

Nella querela, Valentina lamentava di aver chiesto inutilmente foto e video del gatto, e di aver trovato, navigando in internet, altri annunci dell’animale da lei acquistato, nei quali, pur essendo sempre indicata l’utenza telefonica che le era stata fornita dalla venditrice, i luoghi e i nominativi dell’inserzione erano diversi. Un annuncio con la stessa foto risaliva al 2017, quando la gatta acquistata da lei avrebbe dovuto avere due mesi. Inascoltate anche le richieste della donna di riavere indietro i suoi 200 euro, convinta che il gatto non fosse mai esistito.

“Quella gatta esotica l’avevamo pubblicizzata su vari canali, come Subito.it”, ha spiegato oggi in udienza il marito dell’imputata, a processo assistita dall’avvocato Romina Conti. “Alla signora abbiamo mandato una mail con le informazioni, il prezzo, di 1.500 euro, e le condizioni di vendita. “Le abbiamo anche mandato foto e video“, ha sostenuto il testimone, che ha precisato che in quei giorni avevano avuto un problema con il computer. “Certo che quella gatta esisteva“, ha sostenuto la difesa, “tanto che poi è stata acquistata da un’altra persona“. Nessuna truffa, per il giudice, che ha emesso sentenza di assoluzione.

Sara Pizzorni

