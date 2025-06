È arrivata a Cremona a gennaio e adesso, alla fine dell’anno scolastico, si appresta a tornare negli Stati Uniti portando con sé un bagaglio di cultura, amicizie e sorrisi: Sophie Young, 24 anni di Birmingham (Alabama) si è laureata in Moda all’Università di Auburn l’estate scorsa e ha deciso di partire per il Belpaese lavorando un semestre come assistente linguistica; il programma di Regione Lombardia SITE (Study Intercultural Training Experience) cui aderisce l’Istituto d’Istruzione Superiore Antonio Stradivari le ha consentito di vivere questa esperienza all’ombra del Torrazzo.

La scuola aderisce da diversi anni al programma e gli studenti rispondono sempre con entusiasmo. Il progetto, conferma la docente di inglese Annalisa Casali, risulta formativo anche per i giovani laureati che arrivano da oltreoceano, i quali hanno già appreso la lingua italiana nel percorso accademico e qui hanno l’opportunità di perfezionarla con appositi corsi. Il SITE all’IIS Stradivari è già confermato per il 2026, quando la città ospiterà una neolaureata del Texas.

