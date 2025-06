Si avvicina l’inaugurazione del Monteverdi Festival: venerdì 13 giugno alle 20 il teatro Ponchielli di Cremona aprirà il sipario sull’opera Il ritorno di Ulisse in patria, capolavoro del Divin Claudio nel nuovo allestimento firmato dal regista Davide Livermore che attinge alla classicità del mito sviluppando un’estetica innovativa, in sinergia con il M° Michele Pasotti alla direzione dell’ensemble La Fonte Musica. Nel ruolo eponimo il baritono Mauro Borgioni, impegnato in questi giorni nelle prove di regia insieme al cast vocale.

Composto nel 1640, “Il ritorno di Ulisse in patria” è un dramma musicale vibrante ispirato agli ultimi canti dell’Odissea di Omero, quando dopo due decenni di avventure e conflitti Ulisse torna finalmente a Itaca. L’opera porta il pubblico in una storia di amore, ingegno e riscatto, resa eterna dalle pagine monteverdiane. È presto per svelare i dettagli della produzione, ma si può già segnalare una curiosità: Livermore, oltre ai panni di regista, veste anche quelli di tenore, interpretando il parassita Iro.

