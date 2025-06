Impegni non concretizzati e mancanza di programmazione. Il consigliere regionale del Pd Matteo Piloni interviene così a margine della presentazione della ricerca realizzata da Polis dal titolo “La logistica in Lombardia”, che si è tenuta ieri in una seduta congiunta delle Commissioni Infrastrutture e Attività produttive. “Alcuni impegni assunti con la legge sulla logistica – sottolinea Piloni – approvata lo scorso anno, non sono ancora stati concretizzati: penso alla tutela della qualità del lavoro, alla formazione e all’istituzione di un Osservatorio permanente”.

“La politica regionale sulle logistiche- incalza Piloni- è in grave ritardo e questo non può ricadere anche su quelle che sono due priorità da affrontare al più presto: la realtà dei data center e dei Bees (Battery energy storage system) che, peraltro, sul progetto di legge sulle aree idonee firmato dal Tar del Lazio non sono neppure presenti”.

“Si tratta di temi centrali per i nostri territori e l’economia lombarda – conclude Piloni – basti pensare che negli ultimi 25 anni la logistica ha consumato oltre 2 mila ettari di suolo libero, pari a 20milioni di metri quadrati. Tra il 2021 e il 2024 nella provincia di Cremona il consumo di suolo ha avuto un aumento del 43% e ha interessato soprattutto l’area cremasca, dove gli insediamenti di logistica si sono moltiplicati. Per questo è essenziale istituire al più presto l’Osservatorio previsto dalla legge regionale, per monitorare sia lo sviluppo del settore che l’efficacia della legge stessa. Ma soprattutto ora serve avviare con urgenza un tavolo regionale che affronti lo sviluppo dei Data Center, che è diventato prioritario. Da parte nostra stiamo lavorando a un progetto di legge sui data center che sarà presentato al più presto”.

