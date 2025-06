Intervento dei medici del 118, poco dopo le 12,30 di oggi, a Vescovato, per una donna di 32 anni che è stata morsa alla mano da un cane. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri di Vescovato. La 32enne, mentre stava uscendo da casa, è stata avvicinata e morsa dal pastore australiano dei suoi vicini.

L’animale era sfuggito al controllo dei padroni, scappando dal cancello carraio che i proprietari avevano aperto. La donna è stata portata in codice verde all’ospedale di Cremona. Tutti sono stati identificati e l’animale è risultato in regola. Sarà la 32enne, se lo riterrà, a presentare querela per le lesioni riportate.

© Riproduzione riservata