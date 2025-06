Ci sarà un lavoro di adeguamento all’oasi felina di via Brescia che diventerà così una struttura polifunzionale con l’aggiunta di una parte riservata al gattile rifugio. A fine giunta è stata l’assessore Simona Pasquali, che tra le deleghe ha anche quella del benessere animale, a spiegare il progetto.

“Sarà un intervento non particolarmente oneroso, ma che è necessario per trasformare quella struttura e renderla ancora più appetibile – ha detto Simona Pasquali -. La Giunta ha deciso che una volta fatto questo adeguamento si potrà rimettere a bando. Aggiungeremo il gattile rifugio perché l’oasi felina dovrebbe ospitare gatti che arrivano dalle colonie feline, quindi gatti liberi”.

“Invece il gattile rifugio sarà una parte di quell’area che ospiterà i gatti che vengono abbandonati – ha aggiunto Pasquali -, cioè i gatti domestici. Gatti che vengono abbandonati, gatti che magari si trovano da soli perché il proprietario o la proprietaria sono in ospedale oppure purtroppo sono mancati e quindi diventerà proprio come per il canile un rifugio per gli animali domestici, mentre la parte di oasi rimarrà invece per i gatti selvatici che devono essere trasferiti”.

I tempi per questo nuovo progetto, come spiegato dall’assessore, non sono ancora noti. “Speriamo di accelerare – ha spiegato Pasquali – anche perché poi l’intenzione è quella appunto di rimetterlo a bando facendo anche degli adeguamenti economici rispetto al fatto che diventerà poi struttura polifunzionale”.

