Momenti di paura nella mattina di venerdì in via Giuseppina, dove due auto si sono scontrate all’uscita dal distributore Ip, subito dopo il cavalcavia dell’ospedale.

Una Fiat Bravo, condotta da una donna di 35 anni, transitava lungo la strada, in direzione Casalmaggiore, quando si è scontrata con una Golf, condotta da un uomo, che usciva in quel momento dal piazzale del distributore.

Un impatto violento, che ha portato le due auto a terminare la propria corsa una sull’aiuola e l’altra fuori strada. Immediato l’intervento dei soccorritori del 118, con ambulanza e auto medica e coadiuvati dai Vigili del Fuoco di Cremona, che hanno prestato le prime cure alla 35enne, in dolce attesa, per poi trasportarla al pronto soccorso per ulteriori accertamenti, in codice giallo.

Dei rilievi del caso e di gestire la viabilità si sono occupati gli agenti della Polizia Locale di Cremona. lb

