La Lega Serie A, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, il Comune di Parma e Banca Ifis presenta la seconda edizione del “Festival della Serie A” – in programma dal 6 all’8 giugno 2025 nella città emiliana – per raccontare la bellezza e l’unicità del massimo Campionato di calcio italiano. Nell’ambito del Festival, venerdì 6 giugno alle 18:30 andrà in scena la presentazione del calendario della Serie A 2025-2026 e CR1 (canale 19) trasmetterà il tutto in diretta, per conoscere il cammino della Cremonese nel prossimo campionato.

L’evento sarà itinerante e si svolgerà interamente nel cuore della città di Parma, all’interno di sedi prestigiose e ricche di storia come il Teatro Regio, la Galleria San Ludovico e il Laboratorio di San Paolo, che faranno da splendida cornice a una intensa tre giorni di incontri e workshop focalizzati sul calcio di Serie A.

Per l’occasione Parma si vestirà a festa per accogliere tutti i principali stakeholder del settore, alcuni dei più grandi campioni, allenatori, dirigenti che hanno scritto la storia del nostro Campionato, i direttori delle principali testate italiane che si occupano di sport, oltre a influencer amati dai giovani, esperti di social media e attori e cantanti grandi appassionati e tifosi di calcio.

L’evento di apertura si terrà venerdì 6 giugno alle ore 10:00, e la giornata si concluderà alle 18.30 con il grande spettacolo della Presentazione del Calendario della Serie A Enilive 25/26 di scena nella suggestione del Teatro Regio, che verrà trasmesso in diretta integralmente da CR1 (canale 19).

Anche sabato 7 giugno saranno tantissimi gli incontri e i panel di approfondimento: i lavori apriranno alle 10.00 e dureranno fino alle 18.30; in serata, prima della Cena di Gala ai Voltoni del Guazzatoio, il Festival della Serie A offrirà un main event con un ospite d`eccezione al Teatro Regio. Il Festival si chiuderà domenica 8 giugno alle 13.30 con gli ultimi incontri, poi alle 18.00 allo Stadio Tardini si giocherà la partita di “Operazione Nostalgia” con tante stelle del passato.

La Lega dei Collezionisti, che riunisce al proprio interno alcune fra le principali realtà italiane nell’ambito del collezionismo sportivo, in particolare calcistico, offrirà al pubblico un’esperienza unica nel suo genere: una mostra, allestita nella suggestiva cornice della Galleria San Ludovico, che sarà un viaggio immersivo attraverso i cimeli (maglie, palloni, scarpini, gagliardetti e molto altro) che racconteranno la storia del massimo campionato italiano dagli albori ai giorni nostri.

