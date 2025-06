Estorsione, due arresti in provincia di Avellino

AVELLINO (ITALPRESS) – I carabinieri della compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno dato esecuzione a un’ordinanza di misura cautelare nei confronti di due soggetti, di cui uno sorvegliato speciale, per estorsione aggravata commessa in concorso con due complici, indagati in stato di libertà e sottoposti a perquisizioni. Il provvedimento restrittivo è stato disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Avellino, L’indagine è scattata dopo la denuncia della vittima, un giovane a cui sarebbero stati estorti 13 mila euro.

