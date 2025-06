L’entusiasmo per la promozione in Serie A della Cremonese è stato ed è tuttora contagioso. Dal prato verde del Picco di La Spezia, a Piazza del Comune a Cremona. Dallo stadio Zini, agli studi televisivi di CR1. L’onda emotiva della massima serie raggiunta dai grigiorossi, al termine di una partita spettacolare in Liguria, ha travolto anche i social di CR1, CremonaOggi e CremonaSport. Di seguito i contenuti con il maggior numero di visualizzazioni.

Guida la speciale classifica l’arrivo di Giovanni Stroppa al Palazzo Comunale, con il coro “Dai Cremo”, che ha raggiunto le 231 mila visualizzazioni. Alle sue spalle, il trattore in Piazza del Comune, con 199 mila. Sul podio, a quota 131 mila, il coro di Castagnetti per il Mudo Vazquez ai microfoni di CR1.

Appena fuori dal podio il simpatico tifoso grigiorosso che scherza con l’inviato Simone Guarnaccia fuori dallo Zini prima della gara d’andata contro lo Spezia, con 59 mila visualizzazioni. A seguire la domanda sul fuorigioco di Eleonora Busi a una tifosa, a quota 53 mila. Menzione speciale per l’opera d’arte che vede Dennis Johnsen posizionarsi alle spalle dell’intervistato di turno, annuendo e parlando da solo. Il video ha raggiunto le 29 mila visualizzazioni.

