Una giornata indimenticabile, che tutti i tifosi grigiorossi custodiranno con gelosia nel proprio cuore. Lo scorso lunedì 2 giugno la Cremonese ha festeggiato l’obiettivo raggiunto di fronte ai propri tifosi. Momenti emozionanti nella premiazione allo Zini, che ha fatto seguito alle feste tra il Picco di La Spezia e Piazza del Comune a Cremona per la promozione in Serie A.

A Cremona il tifo grigiorosso ha reso omaggio agli eroi di La Spezia, ma anche a tutta la società grigiorossa, per la storia impresa. Particolarmente acclamati Charles Pickel, idolo della Curva, e Franco Vazquez, leader tecnico della rosa. Grandi emozioni per il discorso del cavalier Arvedi, che ha espresso, ancora una volta, tutto il suo amore per i colori grigiorossi.

Il tutto è stato trasmesso su CR1: celebrazione, parole dei protagonisti, ovazioni e anche analisi della stagione. RIVIVI TUTTE LE EMOZIONI DELLA GIORNATA QUI.

© Riproduzione riservata