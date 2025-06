Il locale è vuoto e prive di insegne luminose che lo caratterizzavano. Ha chiuso a Castelvetro Piacentino l’hamburgeria-braceria Arizona 66, in Via Martiri Duchi e Molinari. Il Il locale di Castelvetro Piacentino era nato nel 2021 per diventare nel 2024 ufficialmente Ristorante e braceria. Aperto sia a pranzo che a cena, però, non ha retto l’onda della crisi. E, con un messaggio social a fine maggio, ha annunciato la chiusura. “Carissimi amici e clienti, con il cuore pieno di gratitudine vi comunichiamo che Arizona66 a Castelvetro Piacentino ha ufficialmente chiuso le sue porte” si legge “È stata una straordinaria avventura, fatta di serate indimenticabili, piatti condivisi, brindisi, risate e tanta strada percorsa insieme. Abbiamo costruito molto più di un locale: abbiamo costruito una famiglia. E per questo non vi diremo mai abbastanza grazie. Ma ogni viaggio ha le sue tappe, e per Arizona66 di Castelvetro è arrivata la fine di un capitolo”.

© Riproduzione riservata