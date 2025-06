Le bollicine grigiorosse sono state bevute tutte: feste a non finire, giorni di baldoria e goduria da Serie A.

Con la presentazione dei calendari e la prima giornata fissata a San Siro il 24 agosto nella tana del Diavolo, è iniziato il ritorno alla realtà.

Per certe piazze, certi impianti, certi campioni da affrontare, serve una struttura da piani superiori e la Cremonese è chiamata nei prossimi giorni a partire dalle fondamenta per rendere stabile il vessillo grigiorosso in A.

E le prime due colonne del progetto tecnico sono direttore sportivo e allenatore.

Simone Giacchetta attende alla finestra: si è preso qualche giorno per stare con la famiglia e poi dialogherà con la proprietà per capire se il suo futuro sarà ancora a Cremona.

Su Giovanni Stroppa, in scadenza a fine giugno, si sono già fiondati diversi club di Serie B con ambizioni di promozione: rumors da Modena, Palermo, Spezia, prossime big del campionato cadetto che vorrebbero affidarsi ad un mister capace di tre salti di categoria in sette anni: Crotone nel 2019, Monza nel 2022 e Cremonese nel 2025.

Al tecnico di Mulazzano però non manca la volontà di affrontare una Serie A come si deve, alla sua maniera, provando ad essere padrone del gioco e del proprio destino: sarà destino grigiorosso? A giorni le risposte arriveranno dal centro Arvedi.

