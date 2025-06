La firma in calce al ritorno del Pescara in Serie B è di Alessandro Plizzari, portiere nato a Crema il 12 marzo 2000. Cresciuto nelle giovanili del Milan, ha vissuto annate di prestiti ed esperienze, sino ad approdare ad agosto 2024 alla corte di mister Silvio Baldini. A Pescara ha completato una stagione in Serie C in crescendo, culminata con la promozione in Serie B grazie ai playoff vinti nel duello con la Ternana, dopo una doppia finale emozionante. E lui, il cremasco Plizzari, ha blindato il fortino risultando l’eroe di serata con ben tre rigori parati in uno Stadio Adriatico sold out.

Nel corso di tutto il campionato gli abruzzesi hanno dimostrato sul campo grande determinazione e capacità, chiudendo la regular season al quarto posto nel girone B, dietro a Virtus Entella, Ternana e Torres. Nei playoff è arrivato il salto di qualità decisivo, col picco nella doppia finale, arrivata sino all’appendice dei calci di rigore.

Il Pescara all’andata aveva sbancato Terni (0-1, gol di Letizia) e doveva completare l’opera in casa. La partita di ritorno, sabato sera, adrenalinica, si è sbloccata al 76’ con la rete ospite di De Boer. A portarla fino ai calci di rigore è stato proprio Plizzari, con una serie di salvataggi spettacolari che hanno galvanizzato l’Adriatico e trascinato il Pescara.

Al minuto 107’ il portierone cremasco, volando su conclusione di Damiani, si è procurato un infortunio alla caviglia sinistra. Già in dieci uomini per un’espulsione, gli abruzzesi sono rimasti in trepidante attesa che Plizzari venisse rimesso in sesto dallo staff medico. Dolorante, l’estremo difensore è rimasto in campo firmando l’impresa: altre prodezze, tre rigori parati e una grande festa per il ritorno del Pescara in Serie B.

