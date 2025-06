L’estate può essere il momento perfetto per fare qualcosa di utile, divertente e significativo. Mercoledì 11 giugno alle ore 15.00, presso la sede del CSV Lombardia Sud ETS in via S. Bernardo 2 a Cremona, si terrà l’ultimo incontro informativo dedicato a tutte le persone – in particolare giovani – interessate a vivere un’esperienza di volontariato durante l’estate 2025.

L’iniziativa è promossa dal CSV Lombardia Sud ETS – Centro di Servizio per il Volontariato, che ha raccolto decine di opportunità in collaborazione con associazioni, enti sociali e culturali del territorio. Le proposte sono aperte a tutte e tutti, senza limiti di esperienza o competenze: bastano entusiasmo, motivazione e spirito di adattamento.

Le attività sono flessibili, spesso di breve durata, e pensate per valorizzare le capacità di ciascuno, offrendo al tempo stesso un’occasione concreta per contribuire al bene comune e scoprire il mondo del volontariato.

Importante per studenti e studentesse: alcune scuole riconoscono le attività di volontariato come crediti formativi. È possibile richiedere un certificato al termine dell’esperienza.

Iscrizioni e informazioni sulle proposte estive disponibili online qui: https://www.csvlombardia.it/wp-content/uploads/2025/05/2025-volontariato-estivo-V2-1.pdf

