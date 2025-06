Si è conclusa con fumogeni e le immancabili premiazioni la prima edizione della Turas Cup, il torneo di calcio studentesco organizzato dall’European Students League di Torino. A confrontarsi sul campo, gentilmente concesso dalla società sportiva Ferrovieri, sono state le squadre delle scuole cittadine: liceo Aselli, liceo Manin, istituto Stanga e istituto Torriani. L’iniziativa, coordinata da Riccardo Arrigoni e Tommaso Archetti, si è articolata in cinque serata con il momento clou nella finalissima dello scorso 5 giugno. A contendersi il trofeo della Turas Cup sono state le compagini di Aselli e Torriani. A portarsi la coppa è stato il Torriani dopo una lotta senza esclusione di colpi, finita con un sofferto 4 a 2.

I premi. La Turas Cup 2025 è stata consegnata al capitano della squadra del Torriani, Angel Tilocca che ha alzato al cielo il trofeo sotto le note di We are the Champions dei Queen. Coppa anche per i secondi classificati, gli atleti dell’Aselli. L’organizzazione ha, poi, riservato premi individuali al capocannoniere, Manuel Marano (Aselli), miglior portiere, Pietro Copercini (Aselli), miglior giocatore, Giorgio Mancini (Torriani). Dopo le foto di rito, gli organizzatori hanno dato appuntamento per la prossima edizione del 2026 alla quale è plausibile aspettarsi parteciperanno più scuole dopo il successo della prima edizione.

I dati. La Turas Cup si è sviluppata in cinque appuntamenti, ognuno dei quali ha potuto contare su una nutrita cornice di pubblico: in media più di 200 le presenze a serata con un picco di oltre 300 ingressi per la finalissima. Non meno interessanti sono stati i riscontri mediatici. Infatti il profilo Instagram di Turas Cup ha registrato negli ultimi 30 giorni più di 250mila visualizzazioni, con più di 18mila account raggiunti. Uno dei post più rilevanti del profilo è stato senza dubbio quello in collaborazione con Lega Calcio Studenti che oltre ad aver annunciato la creazione di una competizione unica tra i campionati studenteschi di Brescia, Cremona, Modena, Monza e Torino ha totalizzato 62mila visualizzazioni e commenti di personaggi illustri come Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese, Nicolò Pirlo e Louis Buffon, figli dei celebri calciatori e molte altre star del mondo del calcio che hanno sostenuto pubblicamente l’iniziativa.

I patrocini. L’amministrazione Provinciale di Cremona ha sostenuto la Turas Cup col su patrocinio e un caloroso interessamento del suo presidente, Roberto Mariani che ha dichiarato: « Si tratta di un’iniziativa dal valore significativo non solo dal punto di vista sportivo, ma anche per il suo contributo alla socializzazione e alla crescita della comunità giovanile del nostro territorio, capace di promuovere amicizia, rispetto e spirito di squadra – così si è espresso Mariani -. Particolarmente apprezzabile è il fatto che l’intero torneo sia stato ideato e organizzato da giovani, rappresentando un concreto esempio di partecipazione attiva e responsabilità civica». Anche il Comune ha concesso il suo patrocinio, per interessamento dell’assessore allo Sport, Luca Zanacchi.

Gli organizzatori: “Si è trattato di una prima edizione che ha dimostrato grandi potenzialità, anche grazie all’impegno di uno staff di ragazzi giovanissimi che si è misurato con un’esperienza non facile: quella di portare una novità sul territorio – dichiarano Pietro Turolla e Simone Tomatis di Esl Srl -. Ci sono tutte le carte in regola per una prossima edizione di grande valore. Ora la palla passa all’entusiasmo delle scuole cremonesi. Appuntamento al prossimo anno”.

