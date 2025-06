Sabato 7 giugno a Milano si è tenuta l’assemblea regionale di Azione Lombardia convocata dal segretario regionale Fabrizio Benzoni.

Un incontro politico denso e ricco di stimoli, nel quale diversi parlamentari di Azione (tra cui Elena Bonetti, Matteo Richetti, Ettore Rosato, Giulia Pastorella e lo stesso Benzoni) hanno rendicontato agli iscritti lombardi l’attività parlamentare svolta e i risultati raggiunti nei primi tre della legislatura, in cui Azione ha presentato 5374 emendamenti, 59 proposte di legge, 359 interrogazioni e 285 ordini del giorno.

Tra i provvedimenti accolti: il ripristino del fondo per le strade provinciali, l’istituzione di un fondo per la disabilità e uno per lo psicologo scolastico, potenziamenti infrastrutturali strategici, anche alle metropolitane.

Tante le battaglie condotte: dalla riduzione delle liste di attesa sanitarie alla efficienza nel rilascio dei passaporti e dei trasporti pubblici, passando dall’attenzione ai suicidi nelle carceri italiane e al contrasto delle ingerenze russe.

In questa sede si è provveduto alla nomina del presidente di Azione Lombardia, l’avvocato Roberto Zanni, alla nomina dei membri della segreteria e, tra gli altri, relativamente alla provincia di Cremona, alla nomina dell’ingegner Alberto Pasqualini come consigliere regionale di Azione Lombardia. Con questo passo il comitato provinciale di Cremona sta gradualmente consolidandosi sul territorio ampliando i canali di ascolto anche a livello regionale.

