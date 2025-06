“Natura in Fiore, Scoperte e Meraviglie degli Ambienti Naturali” è il titolo del secondo quaderno del PLIS (Parco Locale di Interesse Sovracomunale) realizzato dall’Ufficio PLIS – Contratto di Fiume – MabUnesco Po Grande del Comune con contenuti a cura di Maria Cristina Bertonazzi, che va così ad aggiungersi al primo, (Gli insetti degli ambienti naturali del Parco). La presentazione della pubblicazione, che si inserisce nel variegato programma della rassegna culturale ed ambientale Sinfonie di fiume, è avvenuta nel corso di un incontro tenutosi nel pomeriggio, nella Sala Eventi di SpazioComune, al quale hanno partecipato il sindaco Andrea Virgilio, Marina Venturi, dirigente del Settore Area Vasta e Ambiente del Comune, e naturalmente la curatrice dei testi.

“Questa pubblicazione – ha spiegato Maria Cristina Bertonazzi – vuole essere un invito ad esplorare e conoscere la biodiversità del PLIS ma, al tempo stesso, vuole essere un semplice ‘sillabario naturalistico’, in grado di rispondere alle curiosità, uno strumento che possa promuovere il senso di stupore e di appartenenza nei confronti di un ambiente di cui siamo parte. La sequenza delle specie descritte nel quaderno non è casuale, ma corrisponde al periodo in cui i fiori sbocciano nel corso dell’anno”.

La scelta di dedicare questo secondo quaderno ai fiori, come ha detto la curatrice, è motivata dal fatto che “da sempre essi accompagnano la vita dell’uomo e rappresentano un patrimonio naturalistico irrinunciabile, che è tanto più apprezzato, quanto più è conosciuto. I colori, i profumi e le strategie di sopravvivenza di questi esseri viventi, sono la base di storie naturali bellissime, che ci insegnano la complessità dell’evoluzione, iniziata milioni di anni fa. I fiori hanno conservato, nel tempo, il loro fascino e la loro magia, ma ora hanno bisogno di noi, ci chiedono aiuto: devono essere salvaguardati e tutelati sia per la loro bellezza, sia per il ruolo ecologico che rivestono negli ecosistemi”.

“La valorizzazione del PLIS passa attraverso tante azioni. C’è innanzitutto il grande obiettivo che ci siamo posti, e per il quale insieme agli altri sindaci stiamo lavorando, che è quello di approdare ad un unico Parco dell’asta del Po. Ma c’è anche il tema della sensibilizzazione ambientale e di una maggiore conoscenza di questo contesto, una sfida che deve essere affrontata anche da un punto di vista culturale. Da qui nasce la volontà di collaborare con le tante realtà e associazioni, con i tanti professionisti ed esperti che attraverso i loro progetti e le loro attività si occupano di valorizzare e promuovere il nostro territorio, anche aprendo a target di pubblico diversi, non soltanto gli adulti o gli appassionati ma anche le famiglie e i bambini. La presentazione di oggi va in questa direzione e non posso che ringraziare la professoressa Maria Cristina Bertonazzi, per le sollecitazioni e per la passione che sempre riesce a trasmettere”, è stato il commento del sindaco Andrea Virgilio.

Per le sue caratteristiche e per come è realizzato, l’agile opuscolo Natura in Fiore, Scoperte e Meraviglie degli Ambienti Naturali ben si inserisce nello spirito della rassegna Sinfonie di fiume, pensata come un viaggio ideale ed anche reale lungo le sponde del fiume Po per conoscere meglio, in una chiave diversa e innovativa, le grandi aree verdi preservate nelle zone circostanti i centri urbani: approfondirne la conoscenza significa sensibilizzare alla tutela e al rispetto di un habitat di acqua dolce che ospita una vegetazione, ma non solo, assai variegata. Questo secondo quaderno del PLIS sarà inoltre molto utile anche alle bambine e ai bambini delle scuole quando, ne periodo autunnale, si terranno momenti di approfondimento e attività laboratoriali a loro dedicati. Insomma, un modo per imparare divertendosi e, allo stesso tempo, contribuire a costruire un futuro più sostenibile e consapevole partendo proprio dal Parco del Po e del Morbasco, una realtà che, nel tempo, grazie alla forte sinergia che si è via via sviluppata, ha dato vita ad una vera e propria governance in grado di valorizzare un’ampia fascia di territorio che comprende ora ben dieci comuni.

Il secondo quaderno del PLIS si può consultare sul sito del Parco del Po e del Morbasco (www.parcopomorbasco.it) dove è presente anche il programma completo della rassegna Sinfonie di Fiume.

