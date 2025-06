”Grazie a Regione Lombardia e all’impegno del Ministero dell’Interno, sono in arrivo, per la provincia di Cremona, i rimborsi per i danni causati dal maltempo nel luglio 2023, quando nubifragi, grandinate e violente raffiche di vento provocarono ingenti danni su tutto il territorio lombardo. La cifra stanziata per Cremona è di 741.862 euro, che andrà a coprire le spese per gli interventi di messa in sicurezza di otto Comuni del Cremonese, per lavori in parte già terminati e in parte da completare”.

Così il consigliere regionale della Lega Riccardo Vitari: ”Questi soldi ammortizzeranno le spese dei lavori di rifacimento o di ristrutturazione degli uffici comunali e delle lanterne semaforiche di Campagnola Cremasca; del ripristino della segnaletica stradale di Castelleone e della sistemazione dell’asilo e della scuola elementare di Crema; del ripristino della copertura del Palazzo Comunale di Offanengo e della segnaletica e del manto del Municipio di Ricengo. Serviranno altresì a indennizzare la sostituzione dei lucernari di Romanengo e della segnaletica di Sergnano e a pagare la sistemazione dei coppi del manto di copertura del colmo di Sospiro”.

”Tutti questi interventi”, aggiunge Vitari, ”sono già stati completati e vanno rimborsati. Restano da terminare la ristrutturazione dell’asilo e della scuola primaria di Offanengo e il cambio dei serramenti delle scuole elementari e medie, della Casa per anziani e della Biblioteca di Sergnano”.

”Grazie a queste risorse fondamentali i Comuni cremonesi hanno sistemato o sistemeranno le infrastrutture danneggiate, mettendo in sicurezza il territorio e tutelando i cittadini. È un risultato che arriva grazie alla collaborazione tra Regione, Protezione civile, Comuni e Governo”, prosegue Vitari.

”Ancora una volta”, conclude il consigliere della Lega, ”la Lombardia ha saputo attivarsi con efficienza, grazie anche al sistema di rilevazione dei danni e al lavoro instancabile dei tecnici e degli amministratori locali, e la Giunta a guida Fontana si dimostra sempre vicina ai nostri territori”.

