Resta sempre al centro della scena politica cremonese il tema della sicurezza. E da Roma e dal Governo è arrivata una notizia importante per l’organico della Polizia di Cremona: arriveranno sei nuovi poliziotti in città.

“Continua l’impegno costante della Lega per la sicurezza di Cremona” dice la deputata della Lega Silvana Comaroli. “Grazie all’impegno del ministro Piantedosi e del sottosegretario Molteni, in arrivo 6 assegnazioni per il potenziamento degli organici della Polizia di Stato nella nostra provincia: in particolare 5 uomini andranno alla Questura ed uno alla Stradale. I nostri uomini e donne in divisa rappresentano un baluardo di legalità e di contrasto alla criminalità organizzata”.

“La Lega mantiene la promessa presa durante l’incontro con il sindaco Virgilio e il vicesindaco Pizzetti”, continua Comaroli.

“Soprattutto abbiamo dato risposta alle sollecitazioni ricevute dai sindacati di Polizia. Intensificare la presenza delle Forze dell’Ordine è fondamentale per garantire maggiore controllo dei nostri territori, scongiurando episodi di microcriminalità che destano particolare allarme sociale e pregiudicano il benessere e la sicurezza dei nostri cittadini”.

