Al via, da giovedì 12 giugno, l’iniziativa “Risparmiare energia per guardare al futuro”, organizzata dal Comune di Cremona in sinergia con gli stakeholder che collaborano al tavolo di lavoro per la promozione energetica della città. Si tratta di un ciclo di incontri pubblici nei quartieri sul risparmio energetico, argomento talvolta ritenuto di difficile approccio, ma allo stesso tempo di rilevanza fondamentale per le attività quotidiane. Tra gli argomenti previsti, la lettura delle bollette e l’adozione di buone abitudini per ridurre i consumi, ma anche quali sono i contenuti della Direttiva Case Green, oppure l’APE (Attestato di Prestazione Energetica), cosa sono e come funzionano le Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) e come affrontare i consumi energetici in contesti condominiali.

Il percorso, al quale hanno contribuito attivamente gli ordini professionali, associazioni, istituzioni, comitati di quartiere, categorie economiche e realtà scolastiche, si delinea tra le prime azioni volte al rilancio del lavoro condiviso che, dopo i progetti avviati negli scorsi anni, quali lo Sportello Energia, il Progetto Scuola e convegni formativi, intende ora rafforzare la partecipazione attiva della cittadinanza.

Il primo appuntamento, in programma giovedì 12 giugno, alle ore 18:00, nella sede del Quartiere 11 (Cascinetto – Villetta – Concordia) di via Maffi 2A, vede la partecipazione di Lorenzo Oneta (Ordine degli Ingegneri di Cremona), di Mauro Bosio e Giorgio Tomasoni (ANACI – Associazione Nazionale Amministratori di Condominio). Particolarmente concreto e pratico il tema dell’incontro che verte sulle modalità di lettura delle bollette e sulle azioni e gli interventi che possono contribuire alla riduzione dei consumi energetici. Prendendo in considerazione modelli di consumo, verranno esaminate le più comuni voci di costo presenti in bolletta, chiarendone il significato e le componenti di calcolo che ne sono la base. Ogni cittadino potrà così comprendere il proprio profilo di prelievo e quali benefici potrebbe ottenere grazie all’applicazione di semplici accorgimenti nella vita quotidiana per ottenere un risparmio energetico. Saranno inoltre illustrati gli interventi che possono essere attuati alla propria abitazione o condominio per ridurre i consumi.

Dopo questo primo appuntamento, un secondo incontro si terrà lunedì 30 giugno, sempre alle 18:00, al Quartiere 10 (Po – Parco – Canottieri – Trebbia), nella sala dell’Oratorio di Cristo Re (piazza Cazzani, 1). Paolo Beltrami e Carlo Alberto Musoni, in rappresentanza dell’ANCE, interverranno sulla Direttiva Case Green e sul Codice di Condotta CIS (Cantiere ad Impatto Sostenibile).

E’ in fase di definizione il calendario degli incontri che proseguiranno in autunno. Le date e i luoghi dei prossimi appuntamenti saranno successivamente comunicati e pubblicati sul sito del Comune. Per informazioni è possibile contattare l’Ufficio transizione ecologica, impianti termici e qualità dell’aria del Comune: info.ambiente@comune.cremona.it – telefono 0372/407553.

© Riproduzione riservata