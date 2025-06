Il caldo domina, ma i giorni veramente roventi, secondo le previsioni meteo, devono ancora arrivare: a metà giugno l’anticiclone ‘darà fuoco’ per modo di dire, all’Italia da Milano a Roma, passando per Cremona. L’attore principale di questa fiammata sarà il famigerato anticiclone africano, denominato Scipione che, dalle zone desertiche di Marocco e Algeria, si allungherà verso l’Europa e il mar Mediterraneo, inglobando di conseguenza anche il nostro Paese. Per quanto riguarda la situazione nel cremonese abbiamo contattato 3BMeteo.

“L’alta pressione nord-africana nei prossimi giorni determinerà la prima vera ondata di caldo di questa stagione estiva, soprattutto nella Lombardia e ovviamente anche il Cremonese – spiega il meteorologo Nikos Chiodetto – con le temperature che schizzeranno verso l’alto anche di un paio di gradi rispetto a queste ultime giornate. In particolar modo nel fine settimana ci attendiamo valori termici fino a 35-36°C, quindi farà parecchio caldo dappertutto e anche le nottate saranno molto umide, tropicali perché in vista del weekend le minime saranno attorno ai 21-22°C a Cremona”.

Simone Bacchetta

