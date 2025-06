Assilea, Paolo Guzzetti nominato Presidente per il triennio 2025-2027

(Adnkronos) – Il Consiglio di Assilea – Associazione italiana leasing ha eletto all’unanimità nella giornata odierna Paolo Guzzetti, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Alba Leasing, alla Presidenza dell’Associazione per il triennio 2025-2027. Il Consiglio – si ricorda in una nota – ha anche votato la squadra dei Vice Presidenti con: Christian Fischnaller (Hypo Vorarlberg Leasing S.p.A.), Enrico Giancoli (BCC Leasing), Stefano Schiavi (BNP Paribas Leasing Solutions) e Massimo Tripuzzi (Crédit Agricole Leasing).

“Sviluppare un dialogo costruttivo con le istituzioni nazionali ed europee sul ruolo del leasing per la crescita economica e dare centralità ed importanza, all’interno del settore del credito, al leasing che è lo strumento di finanziamento degli investimenti preferito dalle PMI del nostro Paese” sono le linee guida indicate dal nuovo Presidente di Assilea Paolo Guzzetti, che ha dichiarato che “il leasing è una risorsa preziosa per la crescita economica: il sistema industriale italiano che investe nella innovazione produttiva e nelle nuove tecnologie sostenibili non può prescindere da uno strumento finanziario come il leasing”.

L’Assemblea dei Soci nella mattinata aveva eletto quali membri del nuovo Consiglio Assilea: per le Società del Primo comparto – oltre a Enrico Giancoli, Stefano Schiavi, Massimo Tripuzzi – Gabriele Decò (Credemleasing), Salvatore Saulino (UniCredit Leasing), Giancarlo Tammaro (Intesa Sanpaolo), Filippo Turri (De Lage Landen International), Gisèle Urquia (BPCE Group), Claudio Zirilli (Banca IFIS); per le Società del Secondo comparto – oltre Christian Fischnaller – Andrea Alfieri (Solution Bank), Viviana Barbera (Sella Leasing), Michele Bini (Claris Leasing), Angelo Brigatti (SelmaBipiemme Leasing), Renato Di Chiara (Deutsche Leasing Italia), Francesco Lisi (Banca Monte dei Paschi di Siena), Giovanni Rainone (TRATON Financial Services Italy), Giuseppe Sibilla (Sardaleasing S.p.A.); per i Soci corrispondenti Aurelio Agnusdei (Grenke Italia).

Nuova anche la composizione del Collegio dei Revisori con Gianluca De Candia (Presidente), Giacomo Albano e Alberto Balestreri (Revisori effettivi) e Rosaria De Michele e Antonino Russo (Revisori supplenti). Nominato anche il Collegio dei Probiviri con Alessandro Carretta (Presidente) Mario Comana e Lamberto Cioci.

A margine dell’Assemblea Ordinaria è stato diffuso da Assilea il Rapporto Annuale sul Leasing relativo all’anno 2024 che ha visto i nuovi finanziamenti leasing superare il volume complessivo di 33,4 miliardi di euro, con 701.398 nuovi contratti stipulati. Il new business leasing vale nel 2024 circa l’1,5% del PIL del Paese e il 7,1% degli investimenti in beni strumentali. Il 61,4% dei nuovi finanziamenti è relativo al comparto autoveicoli (autovetture, veicoli commerciali, veicoli industriali), il 27,4% ai beni strumentali e il 9,1% a leasing immobiliare strumentale. Il leasing sui beni strumentali ha subito ancora l’effetto di tassi di interesse relativamente alti, determinando in larga parte la contrazione del volume complessivo delle operazioni, che, dopo tre anni consecutivi di crescita del settore, nel 2024 diminuisce del -3,9% sull’anno precedente. Sono PMI il 96,4% delle società che hanno stipulato un nuovo contratto di leasing nel 2024, sempre molto alta l’incidenza del leasing sul totale delle prenotazioni Nuova Sabatini per gli investimenti delle PMI in beni strumentali raggiunge che raggiunge il 70,9%. Il Centro Studi e Statistiche di Assilea riporta un andamento positivo per i primi quattro mesi del 2025, con la stipula di oltre 270mila nuovi contratti di leasing per un valore superiore a 11,6 miliardi di euro, pari al +4,7% sui volumi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Prosegue la crescita del leasing strumentale (+11,1%), sia nel segmento del leasing finanziario, sia in quello del leasing operativo, segnale che il mondo delle imprese continua ad investire e trova in questi strumenti i migliori alleati delle PMI. In lieve recupero il comparto auto (+2,3%), trainato soprattutto dalle buone dinamiche nel segmento autovetture (leasing finanziario + 0,7% e noleggio a lungo termine +6,8%) mentre risulta in difficoltà il noleggio a lungo termine per i veicoli commerciali (-17,1%). In arretramento rispetto all’anno precedente il leasing immobiliare (-5,3%) e in crescita robusta il comparto energie rinnovabili (+41,5%) e il comparto aeronavale (+129,6%).