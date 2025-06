Dazi, c’è l’accorto Usa-Cina. Trump: “Vittoria per entrambi, forniranno terre rare”

(Adnkronos) –

Accordo raggiunto sui dazi tra Usa e Cina. Ad annunciare l’intesa commerciale è il presidente americano Donald Trump con un post su Truth Social in attesa dell’approvazione definitiva da parte sua e del presidente Xi Jinping.

“Il nostro accordo con la Cina è concluso, soggetto all’approvazione finale da parte del presidente Xi e mia. La Cina fornirà subito magneti completi e tutte le terre rare necessarie. Allo stesso modo, noi forniremo alla Cina quanto concordato, inclusa la possibilità per gli studenti cinesi di frequentare i nostri college e università (cosa che per me è sempre andata bene!). Otteniamo un totale del 55% di dazi, la Cina il 10%. Il rapporto è eccellente! Grazie per l’attenzione su questa questione!”, ha scritto Trump.

“Il presidente Xi e io – ha aggiunto il presidente – lavoreremo a stretto contatto per aprire la Cina al commercio americano. Sarebbe una grande vittoria per entrambi i Paesi!”.