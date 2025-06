Fine vita, Zaia “E’ un fatto di civiltà adottare una legge”

VENEZIA (ITALPRESS) – “E’ un fatto di civiltà adottare in questo paese una legge e non gestire la gestione del fine vita con una sentenza della Corte Costituzionale che è del 2019, una sentenza fatta bene ma non sarà mai fatta bene come una legge”. Lo ha detto il presidente del Veneto Luza Zaia, in occasione del punto stampa di oggi parlando del fine vita dopo il primo caso di suicidio assistito in Toscana.

f29/pc/mca1