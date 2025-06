Il Provolone Valpadana DOP torna nei menù McDonald’s, che ha scelto questo ingrediente per esaltare il gusto di uno dei nuovi panini McChicken Creation. McDonald’s acquisterà oltre 57 tonnellate di Provolone Valpadana DOP, protagonista dell’omonimo panino Il Provolone, una ricetta che prevede anche bacon croccante e una maionese resa speciale con il gusto intenso e inconfondibile del Cappero delle Isole Eolie DOP. Giunta alla sua settima edizione e con alle spalle 55 milioni di panini venduti, la linea McChicken Creation conferma e amplia l’impegno di McDonald’s nella valorizzazione della filiera agroalimentare italiana, con due inedite varianti del McChicken originale, con 100% petto di pollo italiano: Il Provolone e Il Peperone. Quest’ultimo unisce bacon, cipolla croccante e una salsa dal sapore deciso e profumato, a base di peperoni italiani con Peperoni di Senise IGP.

Le McChicken Creation dimostrano l’impegno nel rendere la qualità e l’autenticità degli ingredienti italiani accessibili a tutti, arricchendo le sue ricette con i tesori della nostra terra. Sempre con questo obiettivo si è rafforzato negli anni il rapporto con i Consorzi di Tutela, iniziato nel 2008 grazie al prezioso supporto di Fondazione Qualivita. Questo dialogo ha permesso di integrare ad oggi nei menu di McDonald’s ben 24 ingredienti DOP e IGP: una scelta che ha permesso a milioni di persone di scoprire e riconoscere il valore del Made in Italy.

“Il Provolone Valpadana DOP è un’eccellenza che accomuna diverse regioni italiane e, per questo, è capace di raccontare con la sua storia e sapiente produzione una vasta area del nostro Paese”, dichiara Giorgia Favaro, Amministratrice Delegata di McDonald’s Italia. “Poter rinnovare questa collaborazione con il Consorzio di Tutela è per noi motivo di grande orgoglio, perché ci permette da un lato di rendere unica la nostra offerta, arricchendo di creatività italiana e gusto McDonald’s le nuove ricette, e dall’altro di rafforzare il nostro impegno nella valorizzazione degli ingredienti DOP e IGP e della filiera agroalimentare italiana”.

“Ci fa molto piacere che il formaggio che tuteliamo sia nuovamente annoverato tra gli ingredienti di un panino così speciale. Fra i diversi formaggi DOP il Provolone Valpadana – afferma Vittorio Emanuele Pisani, Direttore del Consorzio – si dimostra un vero jolly in cucina, un prodotto nobile che si lascia utilizzare in tante preparazioni e che, per vocazione ed originalità, è votato ad essere un solista. Da non dimenticare, insieme alla versatilità, anche la sua facilità di conservazione che diventa importante per prevenire sprechi alimentari. Dalle magnifiche forme dal colore paglierino, dalle linee arrotondate e dalla molteplicità dei formati, il Provolone Valpadana, in virtù dei rigorosi standard di qualità e certificazione, garantiti dalla Denominazione di Origine Protetta, diventa così un valore aggiunto sia nella ristorazione che nelle nostre case”. Quest’anno, il Consorzio Tutela Provolone Valpadana celebra mezzo secolo di attività dedicato alla sensibilizzazione e alla tutela dei consumatori anche attraverso il rigoroso controllo del disciplinare di produzione. Il 26 maggio scorso a Cremona presso l’iconico Museo del Violino si è svolto un evento celebrativo che ha intrecciato passato, presente e futuro di questo formaggio DOP. Protagonisti, il mondo delle istituzioni, dell’impresa, della scienza, della cultura e dell’entertainment che si sono alternati sul palco per l’iniziativa: “Provolone Valpadana DOP: armonia di gusto e simbolo di tradizione nel mondo”.

© Riproduzione riservata