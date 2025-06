Imprese, Masoero (Siemens Italia): “Industrial Ia a disposizione delle pmi italiane”

(Adnkronos) – “La digitalizzazione non è più un privilegio riservato ai grandi gruppi industriali. Oggi anche le piccole e medie imprese possono accedere a strumenti tecnologici avanzati e competitivi”. E’ il messaggio lanciato da Floriano Masoero, presidente e amministratore delegato di Siemens Italia, durante il ‘Sonepar industry summit’, evento di riferimento per il mondo dell’automazione industriale in corso in provincia di Bologna e organizzato da Sonepar Italia.

“L’industrial Ia oggi – spiega – è uno degli elementi che può essere utilizzato dalle aziende anche piccole e medie per essere molto più efficienti, rapide e scalabili. Due esempi: uno è il Siemens industrial copilot che permette di demandare delle task ripetitive al copilot, consentendo agli ingegneri di dedicarsi allo sviluppo di nuovi progetti. Il copilot può essere utilizzato anche per la messa in servizio o per un’interfaccia sempre migliore uomo-macchina. L’altro è quello che noi chiamiamo digital twin e metaverso industriale, che è la connessione tra il digital twin e omniverse di Nvidia, dove si possono testare le applicazioni digitali, ottenendo una visualizzazione fotorealistica e consentendo di sviluppare attività o programmi molto avanzati”.

“L’Italia – sottolinea – è un Paese formato da piccole e medie imprese, dove l’industrial Ia può garantire uno sviluppo importante e un’accelerazione della competitività del nostro tessuto produttivo. Questa tecnologia non è solo appannaggio delle grandi aziende, ma è anche disponibile alle piccole e medie imprese, perché la digitalizzazione oggi è democratica, con costi accessibili a tutti”.