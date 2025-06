Il 10 giugno apre il secondo Italian cheese cafè di Latteria Soresina, Gòodurie Soresina, un luogo dove il formaggio si trasforma da ingrediente a esperienza gastronomica unica. Dove prodotti speciali danno vita a ricette “gooduriose” da gustare in uno spazio accogliente e frizzante, dal design urbano e contemporaneo. Dove l’arte del formaggio italiano è celebrata con passione e gusto, in un viaggio tra tradizione e innovazione culinaria.

La seconda apertura di Gòodurie prevede un doppio accesso in quel di Milano: uno in via Orobia 16 e l’altro in Piazza Olivetti 3, a pochi passi dal nascente villaggio olimpico.

Il progetto di Latteria Soresina, società cooperativa nata nel 1900 tra agricoltori produttori di latte, così continua. La missione e la passione dell’azienda soresinese sono sempre state quelle di trasformare la materia prima in eccellenze italiane, come il Burro, il Gorgonzola DOP, il Provolone DOP, il Parmigiano Reggiano DOP, per portarle sulle tavole di chi cerca la qualità. Questa visione ha guidato Latteria Soresina verso un ruolo di leadership a livello internazionale confermandola come primo produttore del celebre Grana Padano, il formaggio DOP italiano più venduto nel mondo.

Da un punto di vista strategico, la start up di Latteria Soresina “Gòodurie Soresina ha visioni profonde: valorizzare i prodotti dell’agroalimentare italiano e, in particolar modo, quelli a base di latte, offrendo al consumatore piatti innovativi, costruiti rispetto ai desideri più moderni, sia in termini di gusto che di funzionalità positive nutrizionali, di cui i prodotti caseari sono ricchi. Tutto questo, in un ambiente funzionale e affascinante che riprende i temi del primo store aperto in Via Tocqueville e dando continuità al racconto dei prodotti con la loro filiera, il lavoro delle persone, i loro valori e la loro tradizione.

Il nuovo store avrà una metratura di circa 240 mq dehors e conterà circa 80 posti internamente più altri 30 esterni. Sarà aperto tutti i giorni a partire dalle ore 8 ad eccezione del sabato e la domenica in cui l’apertura prevista è per le ore 10.

Nell’Italian Cheese Cafè di Latteria Soresina si celebra l’eccellenza della tradizione casearia con un format esperienziale di “market-bistrot”, che vede, in un ambiente dall’atmosfera sofisticata e al contempo rilassante, da un lato un bar ristorante per la pausa pranzo di tutti i giorni, ma anche per una colazione o un aperitivo e cena originali, dall’altro il negozio, dove i prodotti potranno essere acquistati per diventare gli ingredienti delle ricette più fantasiose, insieme a delizie pronte per il take away, il tutto accompagnato da buona compagnia e ottima musica.

Le eccellenze del territorio, raccolte nella “carta dei formaggi” che offre una selezione raffinata di formaggi DOP anche senza lattosio, possono essere gustate in purezza o trasformarsi in ricette originali, sane e gustose. I prodotti della tradizione sono presentati in una veste inedita e ogni piatto è un viaggio gastronomico, dal brunch all’aperitivo, accompagnato da una ricercata carta dei vini. Tra le “Tentazioni di Gòodurie”, il waffle con fonduta di Taleggio Dop, spinaci e uova strapazzate, gli gnocchi con Gorgonzola Piccante DOP, pancetta e radicchio tardivo e il baccalà mantecato con Stracciatella e pomodori secchi; “I primi che non si scordano mai” prevede proposte sfiziose come maccheroni cacio e pepe con Pecorino Romano DOP, Trofie con salmone affumicato, robiola e spinacino; “Secondi senza frontiere” comprende ricette gourmet come tartare di manzo piemontese, provolone semi piccante, capperi di salina, cipolla rossa e caviale di tartufo; “Adorate insalate” quando l’orto incontra il formaggio; E ancora panini originali con pulled pork, caciocavallo affumicato e salsa giardiniera e grandi classici tra cui taglieri e dolci come il tiramisù e la cheesecake ma con le materie prime di Latteria Soresina.

