Avanzano i lavori finalizzati alla realizzazione dell’opera idraulica che risolverà il problema degli allagamenti del sottopasso ferroviario di via Bergamo in prossimità dell’incrocio tra via Castelleone, via Bergamo, via Lazzari e via S. Francesco d’Assisi.Per la prosecuzione di questo complesso intervento, si rende necessaria una modifica alla viabilità: infatti, da giovedì 12 giugno, via Castelleone sarà chiusa al transito veicolare da via S. Ambrogio sino all’incrocio con via Bergamo. I percorsi alternativi per raggiungere il centro cittadino sono indicati da apposita segnaletica già posizionata alla quale si invita a prestare la massima attenzione anche da parte di pedoni e ciclisti. Ulteriori modifiche per esigenze di cantiere, nonché finalizzate a ridurre i disagi e facilitare la circolazione nella zona, saranno adeguatamente comunicate.

Rimane sempre garantito l’acceso alle proprietà laterali, così come l’accesso al passo carraio del parcheggio della Casa di Cura Figlie di San Camillo, nonché al supermercato, con obbligo pedoni e biciclette a mano sul marciapiede libero dai lavori.

