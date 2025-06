Palestina fuori dai Mondiali 2026, decisivo un rigore sospetto allo scadere – Video

(Adnkronos) – Un rigore ‘misterioso’ in pieno recupero elimina la Palestina dalla corsa ai Mondiali 2026. Il match con l’Oman giocato a Amman, Giordania, finisce 1-1 e promuove la selezione del golfo alla fase dei ripescaggi. La Palestina, in vantaggio al 49′ con Oday Kharoub, viene raggiunta al 97′ su calcio di rigore trasformato da Issam Al-Sabhi. Il penalty viene fischiato per un contatto molto dubbio: l’intervento di Ahmad Taha su Mohsin Al Ghassani viene giudicato falloso dall’arbitro, il Var non può intervenire perché il direttore di gara ravvisa un contatto, seppur lieve.

L’episodio finisce sotto i riflettori dei social e molti utenti gridano allo scandalo giudicando la decisione dell’arbitro totalmente ingiustificata. Nascono discussioni tra chi ipotizza un complotto anti-Palestina e chi sottolinea che l’Oman ha giocato in 10 uomini dal 73′ per l’espulsione di Harib Al Saadi.

l’Oman ha totalizzato 11 punti, mentre la Palestina si è fermata a 10. Corea del Sud e Giordania si sono qualificate direttamente alla Coppa del Mondo FIFA 2026 dal Gruppo B; Iraq e Oman hanno proseguito agli spareggi, classificandosi rispettivamente terzo e quarto.