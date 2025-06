Per il momento non sono state ufficializzate scelte da parte della Cremonese. In casa grigiorossa si lavora in silenzio per sciogliere i primi due nodi dopo la promozione in Serie A. E nelle prossime ore potrebbero anche arrivare comunicazioni ufficiali. Per ora circolano soltanto tante voci, con i media nazionali che si sono scatenati da quando il club grigiorosso ha fatto ritorno nella massima serie del calcio italiano.

Il riferimento, chiaramente, è alle figure di allenatore e direttore sportivo. Con Giovanni Stroppa e Simone Giacchetta in scadenza, la priorità della Cremo è quella di definire l’area tecnica, per poi passare allo step successivo, vale a dire la programmazione del prossimo campionato di Serie A.

Quando si conosceranno con certezza i nomi di tecnico e ds, partiranno le prime valutazioni, che precederanno la fase di mercato vera e propria. Prima di ragionare sui rinforzi, infatti, sarà indispensabile capire quali elementi che fanno parte attualmente della rosa potranno essere all’altezza di una categoria come la Serie A. Una volta fatte queste valutazioni, si potrà partire con le trattative per migliorare la qualità della squadra.

Tornando alla scelta di allenatore e direttore sportivo, precisato che non è ancora stato detto ufficialmente se Stroppa e Giacchetta proseguiranno il loro rapporto con la Cremonese, in queste ore sono molti i rumors che si rincorrono.

Riguardo la guida tecnica, il nome più altisonante accostato ai grigiorossi è quello di Daniele De Rossi, che allo stesso tempo viene dato tra i papabili per la panchina della Nazionale. Da tempo radiomercato parla anche dell’ipotesi Alberto Gilardino, ma anche di Davide Nicola, che si è separato dal Cagliari. Riguardo invece la figura del direttore sportivo, alla Cremo sono stati associati i nomi di Fabio Artico e, soprattutto, dell’ex grigiorosso Gianluca Petrachi.

