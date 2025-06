Scintille tra Messi e James Rodriguez, rissa sfiorata: cos’è successo – Video

(Adnkronos) –

Scintille in Sudamerica tra Lionel Messi e James Rodriguez. Mentre in campo Argentina e Colombia pareggiavano 1-1 nella sfida valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026, in programma in Stati Uniti, Messico e Canada, con il vantaggio siglato da Luis Diaz, attaccante colombiano del Liverpool, e pareggio firmato Thiago Almada, argentino del Lione, i riflettori si sono spostati fuori. Al termine del match infatti c’è stato un acceso diverbio, che per poco non sfociava in rissa, tra il capitano dell’Albiceleste Lionel Messi e quello dei Cafeteros James Rodriguez.

Rodriguez, ex Real Madrid oggi al Leon, ha iniziato a discutere con alcuni calciatori argentini al centro del campo circa alcune decisioni arbitrali giudicate errate. A quel punto è interventuo Messi, stella dell’Inter Miami, che ha ripreso a brutto muso James e gli ha detto: “Tu parli troppo. Hai detto che ci hanno aiutato nella finale di Copa America”.

Il riferimento, piuttosto esplicito, è alle parole che James Rodriguez pronunciò dopo la finale di Copa America 2024, vinta proprio dall’Argentina contro la Colombia con il risultato di 1-0 grazie alla rete dell’attaccante interista Lautaro Martinez: “Abbiamo disputato un’ottima Copa America. Ovviamente volevamo il titolo, ma non abbiamo vinto per fattori esterni, credo. L’arbitro ha favorito l’Argentina, non ci ha concesso dei rigori che per me erano netti”, aveva detto James. Parole che, evidentemente, non sono andate giù a Messi.