Il 2 giugno scorso gli agenti della Questura di Cremona avevano arrestato una coppia di italiani residenti a Cremona per traffico di stupefacenti in concorso. Nell’abitazione dei due conviventi erano stati trovati oltre 17 grammi di eroina nascosti in diverse e separate parti dell’abitazione, oltre a centinaia di euro in banconote di piccolo taglio e altri strumenti utili alla preparazione e distribuzione della sostanza.

Oggi i due, entrambi tossici, sono stati processati con il rito abbreviato. Lui è stato condannato a un anno e due mesi, mentre lei a un anno di reclusione. Attualmente entrambi sono in carcere. Lo scorso gennaio erano stati posti ai domiciliari per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, ma dopo l’arresto del 2 giugno sono finiti in cella.

Gli agenti si erano insospettiti per la presenza di una donna nelle vicinanze dell’abitazione. Il sospetto era che fosse entrata in casa per comprare la droga. Da lì la perquisizione e il ritrovamento dello stupefacente.

I due imputati erano assistiti dall’avvocato Fabio Galli che ha sostenuto l’uso personale e ha sottolineato la mancanza di analisi effettuate sulla droga per l’individuazione del principio attivo.

Sara Pizzorni

