Stanzione “Crisi economica, casa e giovani le sfide della Cgil Milano”

MILANO (ITALPRESS) – Crisi economica e manifatturiera, provocata dai dazi e dalla recessione tedesca, declino dell’innovazione testimoniata dalla caduta dei brevetti depositati nell’area metropolitana di Milano, ma anche emergenza abitativa e la mancanza della consapevolezza che Milano è una “città della conoscenza”. E l’auspicio che per Milano-Cortina si bissi il successo Expo, che grazie a protocolli tra sindacati, organizzatori e istituzioni, non registrò decessi sul lavoro. Sono questi i temi toccati da Luca Stanzione, segretario generale della Cgil di Milano in un’intervista all’Agenzia di Stampa Italpress.(ITALPRESS)

trl/gsl