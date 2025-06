Terranova “Termini polo strategico con nuovo terminal container”

PALERMO (ITALPRESS) – “Con l’apertura del nuovo terminal container del porto, Termini Imerese si pone oggi come polo logistico strategico del Mediterraneo. E così, torneremo a occupare il posto che a Termini Imerese spetta, non soltanto in Sicilia ma al centro del Mediterraneo”. Lo ha detto il sindaco di Termini Imerese, Maria Terranova, parlando con i giornalisti, a Palermo, a margine della conferenza di presentazione del nuovo terminal container del porto, a cui ha partecipato anche il presidente dell’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia occidentale, Pasqualino Monti. “Dal primo incontro nell’ottobre del 2020 con il presidente Pasqualni Monti – ha ricordato -, abbiamo condiviso una visione: lo sviluppo di Termini Imerese che per anni aveva faticato, soprattutto dopo la chiusura della Fiat, doveva ripartire necessariamente dal suo porto. Oggi celebriamo questa giornata – ha aggiunto -, l’utilizzo del porto di Termini Imerese finalmente in tutte le sue vocazioni: quella commerciale e quella turistica”. col3/vbo/mca1

© Riproduzione riservata