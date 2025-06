Terzo mandato, Zaia “La maggioranza discute, servirà una soluzione”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Non è che il numero dei mandati ti legittima subito andare a governare, devi sempre andare alle elezioni”. Lo ha detto il presidente della Regione Veneto Luca Zaia a proposito di elezioni regionali in Veneto e terzo mandato. “La contrarietà di Forza Italia? Intanto siamo un paese democratico, è giusto che ognuno possa esprimere la propria posizione, dopo di che c’è dibattito in maggioranza, c’è anche l’opposizione, anzi in queste ore dovrebbero farne molto di più, probabilmente tengono in maniera migliore le porte chiuse rispetto a noi. Dall’altro penso anche che poi una soluzione la si dovrà trovare, noi assistiamo da fuori dalla stanza dei bottoni e cercheremo di capire cosa accadrà rispetto al numero dei mandati e rispetto a un eventuale slittamento delle elezioni in primavera”.

