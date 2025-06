Tg News – 11/6/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Madre e figlia morte a Villa Pamphili, la donna non usava droghe

– Gaza, il piccolo Adam in viaggio verso l’Italia

– Los Angeles, arresti di massa tra chi viola il coprifuoco

– Meloni “Sui migranti avevamo ragione, avanti senza paura”

– Giorgetti, Pil 2025 a +0,6% realizzabile e superabile

– Suicidio assistito, in Toscana il primo caso dopo la legge

– Da Ottobre stop alle auto diesel Euro 5

– “Cuori olimpici” fa tappa a Mantova e celebra la Minciomarcia

– Previsioni 3B Meteo 12 Giugno

