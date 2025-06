Tg Sport – 11/6/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Gattuso, Cannavaro o De Rossi per la panchina dell’Italia

– Il Brasile di Ancelotti batte il Paraguay e si qualifica per i Mondiali

– Tennis, la stagione sull’erba inizia male per gli italiani

– Gran Premio del Canada, la Ferrari cerca continuità

– A Milano i Campionati Mondiali di Canoa Sprint e Paracanoa

